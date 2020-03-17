В АПЛ не верят, что сезон удастся возобновить и закончить

По информации Sky Sports, в руководстве АПЛ не верят в то, что удастся найти время и доиграть нынешний чемпионат, который прерван из-за пандемии коронавируса.
Источник СМИ в АПЛ заявил, что 75% того, что сезон доигран не будет.
Сегодня клубы проведут встречу и обсудят нынешнюю ситуацию. Если сезон не будет завершен, то главным будет вопрос с чемпионом, распределением мест в еврокубках и теми, кто вылетает.
АПЛ важно, чтобы все клубы пришли к одному мнению. Это позволит избежать судебных исков со стороны недовольных.
Источник — Sky Sports
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