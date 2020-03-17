Фран СОЛЬ: «Хочу уйти из Динамо через парадный вход»

28-летний испанский форвард киевского «Динамо» Фран Соль рассказал, почему не ушел из украинского клуба минувшей зимой.
«У меня было несколько вариантов, но ничего по-настоящему конкретного. И не очень хотел уходить. Я хочу уйти из «Динамо» так, как и пришел — через парадный вход. Я до сих пор не потерял надежду (заиграть в этой команде — прим. ред.)», — отметил Соль.
В текущем сезоне Соль провел за «Динамо» 14 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Источник — Marca
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Я попереджував не раз, що в ДК не варто іти, ні один свідомий футболіст не піде в ДК. Цей клуб хоронить гравців на лавці запасних.
Пішов би в Шахтар, вже продали б за 30-40 мільйонів в Європу.
Правильно виставляйте пріоритети!
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