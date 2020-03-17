Фран СОЛЬ: «Хочу уйти из Динамо через парадный вход»

Испанский форвард не теряет надежды заиграть в киевском клубе

  • 17.03.2020 09:12
  • 1247 просмотров
  • 3 комментария
Фран СОЛЬ: «Хочу уйти из Динамо через парадный вход»
© ФК Динамо Киев. Фран Соль

28-летний испанский форвард киевского «Динамо» Фран Соль рассказал, почему не ушел из украинского клуба минувшей зимой.

«У меня было несколько вариантов, но ничего по-настоящему конкретного. И не очень хотел уходить. Я хочу уйти из «Динамо» так, как и пришел — через парадный вход. Я до сих пор не потерял надежду (заиграть в этой команде — прим. ред.)», — отметил Соль.

В текущем сезоне Соль провел за «Динамо» 14 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал две результативные передачи.

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Источник — Marca

(3 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.03.2020 10:05
    0
    С такой игрой - только через задний проход.
    Ссылка
    ramos2010
      ramos2010, 17.03.2020 09:39
    +1
    ты предупреждал, а он тебя не послушал
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 17.03.2020 09:30
    -1
    Потрібно було виставляти пріоритети коли вибирав клуб.
    Я попереджував не раз, що в ДК не варто іти, ні один свідомий футболіст не піде в ДК. Цей клуб хоронить гравців на лавці запасних.
    Пішов би в Шахтар, вже продали б за 30-40 мільйонів в Європу.
    Правильно виставляйте пріоритети!
    Ссылка
    ramos2010
      ramos2010, 17.03.2020 09:39
    +1
    ты предупреждал, а он тебя не послушал
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.03.2020 10:05
    0
    С такой игрой - только через задний проход.
    Ссылка
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