Сергей КРАКОВСКИЙ: «Главное, чтобы Лунин не потерялся»

Известный тренер вратарей Сергей Краковский поделился мнением о голкиперах сборной Украины.

— Когда приближаются матчи национальной сборной Украины, то порой возникают вопросы кадрового характера относительно того или иного амплуа. О вратарской позиции сейчас переживать не стоит?

— Думаю, нет (улыбается). Андрей Пятов пока вне конкуренции.

— Кто номер два среди отечественных вратарей?

— Там сейчас очень серьезная конкуренция и определить это не так-то просто. На это место претендуют я бы сказал четверо голкиперов.

— По карьерной лестнице быстро пошел в гору Андрей Лунин…

— Он как раз и входит в эту четверку. Когда Андрея покупал «Реал», было понятно, что испанцы делали это на перспективу. Но по той информации, которая есть, у Лунина неплохо получается играть в Сегунде. Главное, чтобы он не потерялся.