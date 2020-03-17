Сергей КРАКОВСКИЙ: «Главное, чтобы Лунин не потерялся»

Известный тренер вратарей Сергей Краковский поделился мнением о голкиперах сборной Украины.
— Когда приближаются матчи национальной сборной Украины, то порой возникают вопросы кадрового характера относительно того или иного амплуа. О вратарской позиции сейчас переживать не стоит?
— Думаю, нет (улыбается). Андрей Пятов пока вне конкуренции.
— Кто номер два среди отечественных вратарей?
— Там сейчас очень серьезная конкуренция и определить это не так-то просто. На это место претендуют я бы сказал четверо голкиперов.
— По карьерной лестнице быстро пошел в гору Андрей Лунин…
— Он как раз и входит в эту четверку. Когда Андрея покупал «Реал», было понятно, что испанцы делали это на перспективу. Но по той информации, которая есть, у Лунина неплохо получается играть в Сегунде. Главное, чтобы он не потерялся.
Источник — zbirna.com
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