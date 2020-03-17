Аталанта согласовала контракт с Пашаличем

25-летний хорватский полузащитник «Челси» Марио Пашалич, который выступает за «Аталанту» на правах аренды, станет полноценным игроком итальянского клуба будущим летом.
«Аталанта» выкупит контракт Пашалича за €15 миллионов. Футболист подпишет с итальянским клубом пятилетний контракт.
В текущем сезоне Марио провел за «Аталанту» 32 матча во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.
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