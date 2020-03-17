Ефим КОНОПЛЯ: «Нам нужно привыкнуть к VAR»

20-летний украинский игрок «Десны» Ефим Конопля поделился мнением о системе видеоповторов, которая вводится в чемпионате Украины.
«Конечно, она помогает судьям. Может, кому-то и не нравится, но она есть, и нам тоже надо к ней привыкать и смириться», — считает Конопля.
В текущем сезоне Конопля провел за «Десну» 18 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.
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Источник — zbirna.com
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