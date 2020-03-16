В Китае планируют возобновить футбольный чемпионат 18 апреля

Китайская футбольная ассоциация объявило о том, что намерена возобновить национальный чемпионат 18 апреля.
Это связано с тем, что количество случаев заражения коронавирусом в стране резко сокращается. Пик эпидемии в Китае уже прошел, и 84% зараженных уже выздоровели.
Чемпионат Китая должен был стартовать 22 февраля, но был отложен на неопределенный срок.
Ранее сообщалось о том, что в Китае планируют возобновить баскетбольный чемпионат.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Daily Mail
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.