В Китае планируют возобновить футбольный чемпионат 18 апреля

Китайская футбольная ассоциация объявило о том, что намерена возобновить национальный чемпионат 18 апреля.

Это связано с тем, что количество случаев заражения коронавирусом в стране резко сокращается. Пик эпидемии в Китае уже прошел, и 84% зараженных уже выздоровели.

Чемпионат Китая должен был стартовать 22 февраля, но был отложен на неопределенный срок.

Ранее сообщалось о том, что в Китае планируют возобновить баскетбольный чемпионат.