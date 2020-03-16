Фран СОЛЬ: «Не думаю, что коронавирус настолько смертельный»

Форвард «Динамо» Фран Соль скептически относится к пандемии

  • 16.03.2020 23:36
  • 569 просмотров
  • 1 комментарий
Фран СОЛЬ: «Не думаю, что коронавирус настолько смертельный»
© ФК Динамо Киев. Фран Соль

Нападающий «Динамо» Фран Соль поделился своим мнением по поводу пандемии коронавиурса:

«Ситуация не лучшая. Приходится играть, когда весь мир футбола остановился. Я не разделяю это решение. Но, думаю, чемпионат теперь будет приостановлен.

В Киеве нет подтвержденных случаев коронавируса, по всей Украине их три (на данный момент уже семь, в том числе два - в Киеве – прим.). Люди продолжают вести нормальную жизнь, но карантин уже введен на ближайшие недели. Его ввели, последовав другим странам, а не из-за паники, как в Мадриде.

У меня нет страха. Думаю, тут замешаны чьи-то интересы, есть то, чего мы не знаем. Если данные о количестве заразившихся реальны, то нет повода для страха. Другое дело, что я не верю в их правдивость, поскольку слишком много мер предпринято.

Если коронавирус убивает 50 человек в день, а другие болезни две или шесть тысяч, то почему сейчас принимаются такие беспрецедентные меры? Это то, чего я не знаю, если это все необоснованно, то только вселяет страх. Не думаю, что это настолько смертельный вирус. Это странно».

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Источник — Marca

(7 голосов)

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 17.03.2020 00:52
    0
    Тем временем... В Киеве подтвердили два случая коронавируса. Один из инфицированных - киевский студент, который контактировал с умершей от коронавируса женщиной, вторая - туристка, которая вернулась из Франции.
    Фран, пришло и твое время бежать за туалетной бумагой в АТБ
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 17.03.2020 00:52
    0
    Тем временем... В Киеве подтвердили два случая коронавируса. Один из инфицированных - киевский студент, который контактировал с умершей от коронавируса женщиной, вторая - туристка, которая вернулась из Франции.
    Фран, пришло и твое время бежать за туалетной бумагой в АТБ
    Ссылка
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