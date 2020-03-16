Мариуполь намекнул на предвзятость судьи Арановского

Клубу УПЛ не нравится работа Евгения Арановского

  • 16.03.2020 21:33
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Мариуполь намекнул на предвзятость судьи Арановского
© instagram.com/mariupolfc

Клуб УПЛ «Мариуполь» обратил вниманию на статистику матчей команды, которые обслуживал судья Евгений Арановский:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интересная картина взаимоотношений вырисовывается у нашего известного рефери Евгения Арановского к ФК «Мариуполь». После возвращения азовцев в элиту Евгений отсудил 6 матчей с участием нашей команды. В этих играх арбитр назначил 6 пенальти в ворота мариупольцев, показал 6 красных карточек и 22 желтых нашим игрокам. А вот к соперникам в этих матчах Евгений был куда более лоялен и либерален: 1 удаление, 13 предупреждений и азовцы только раз пробивали пенальти! Вот такая занимательная арифметика!

Допис, поширений FC Mariupol (@mariupolfc)

«Интересная картина взаимоотношений вырисовывается у нашего известного арбитра Евгения Арановского к «Мариуполю».

После возвращения азовцев в элиту Евгений отсудил 6 матчей с участием нашей команды. В этих матчах арбитр назначил 6 пенальти в ворота мариупольцев, показал 6 красных карточек и 22 желтых нашим игрокам.

А вот к соперникам в этих матчах Евгений был куда более лоялен и либерален: 1 удаление, 13 предупреждений и азовцы только раз пробивали пенальти. Вот такая занимательная арифметика».

В 22-м туре УПЛ Арановский удалил трех игроков «Мариуполя» в матче с «Днепром-1» (0:3).

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Источник — Instagram

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