Мариуполь намекнул на предвзятость судьи Арановского

Клуб УПЛ «Мариуполь» обратил вниманию на статистику матчей команды, которые обслуживал судья Евгений Арановский:
Интересная картина взаимоотношений вырисовывается у нашего известного рефери Евгения Арановского к ФК «Мариуполь». После возвращения азовцев в элиту Евгений отсудил 6 матчей с участием нашей команды. В этих играх арбитр назначил 6 пенальти в ворота мариупольцев, показал 6 красных карточек и 22 желтых нашим игрокам. А вот к соперникам в этих матчах Евгений был куда более лоялен и либерален: 1 удаление, 13 предупреждений и азовцы только раз пробивали пенальти! Вот такая занимательная арифметика!
«Интересная картина взаимоотношений вырисовывается у нашего известного арбитра Евгения Арановского к «Мариуполю».
После возвращения азовцев в элиту Евгений отсудил 6 матчей с участием нашей команды. В этих матчах арбитр назначил 6 пенальти в ворота мариупольцев, показал 6 красных карточек и 22 желтых нашим игрокам.
А вот к соперникам в этих матчах Евгений был куда более лоялен и либерален: 1 удаление, 13 предупреждений и азовцы только раз пробивали пенальти. Вот такая занимательная арифметика».
В 22-м туре УПЛ Арановский удалил трех игроков «Мариуполя» в матче с «Днепром-1» (0:3).
Источник — Instagram
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