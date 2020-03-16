Артем ФРАНКОВ: «Слухи гласят, что карантин продлят до 10-15 апреля»

Специалист поделился мнением о сроках возобновления чемпионата Украины

  • 16.03.2020 19:06
  • 1166 просмотров
  • 2 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Слухи гласят, что карантин продлят до 10-15 апреля»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о сроках возобновления чемпионата Украины по футболу в связи с карантином из-за пандемии коронавируса COVID-19. Официальное решение о приостановлении чемпионата ожидается во вторник, 17-го марта.

«Слухи гласят, что карантин продлят до 10-15 апреля минимум, а там как Бог на душу (впрочем, до того — аналогично). Чемпионат Украины пока еще не растворился в туманной дали. Во всяком случае, первой и второй лигам для адекватного завершения сезона достаточно возобновиться 6-го мая, жестче — 13-15-го», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(7 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 16.03.2020 19:15
    0
    оптимист однако
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 16.03.2020 19:09
    +1
    Евро перенесут. Еврокубки либо отменят, либо перенесут. Играйте свой чемпионат хоть до сентября.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 16.03.2020 19:09
    +1
    Евро перенесут. Еврокубки либо отменят, либо перенесут. Играйте свой чемпионат хоть до сентября.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 16.03.2020 19:15
    0
    оптимист однако
    Ссылка
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