Артем ФРАНКОВ: «Слухи гласят, что карантин продлят до 10-15 апреля»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о сроках возобновления чемпионата Украины по футболу в связи с карантином из-за пандемии коронавируса COVID-19. Официальное решение о приостановлении чемпионата ожидается во вторник, 17-го марта.

«Слухи гласят, что карантин продлят до 10-15 апреля минимум, а там как Бог на душу (впрочем, до того — аналогично). Чемпионат Украины пока еще не растворился в туманной дали. Во всяком случае, первой и второй лигам для адекватного завершения сезона достаточно возобновиться 6-го мая, жестче — 13-15-го», — написал Франков.