Ефим КОНОПЛЯ: «Нужно, чтобы вирус остановился»

20-летний украинский футболист «Десны» Ефим Конопля заявил, что он готов к приостановке чемпионата Украины в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

«Готовы ли мы к приостановке чемпионата Украины? Да. Конечно, нам хочется, чтобы чемпионат не останавливался, хочется играть и заниматься любимым делом. Но безопасность людей на первом месте. Нужно, чтобы вирус остановился, поэтому с пониманием относимся к мерам, которые принимаются для этого по всему миру. Решение приостановить чемпионат выглядит логичным», — считает Конопля.

После 23-х сыгранных туров «Десна» занимает 4-е место в УПЛ, имея в активе 43 очка.