Вратарь Миная: «Побреюсь налысо, если пройдем Динамо»

Андрей Попович готов сделать что угодно ради попадания в финал Кубка Украины

  • 16.03.2020 17:28
  • 690 просмотров
  • 5 комментариев
Вратарь Миная: «Побреюсь налысо, если пройдем Динамо»
© ФК Минай. Андрей Попович

Вратарь «Миная» Андрей Попович пообещал сбрить голову, если его команда пройдет киевское «Динамо» в 1/2 финала Кубка Украины:

«Динамо» – это «Динамо», насколько бы тяжелый период они не переживали. Киевляне все равно способны в любой момент обыграть любую команду. Действительно, они уже приучили к тому, что завтра могут проиграть «Десне» или «Ворскле», но послезавтра выйдут на поле и обыгрывают «Шахтер».

Относительно того, реально ли... Никто из игроков «Миная» не выйдет на поле с мыслями: мы уже свое дело сделали, нам поражение не страшно. Я уверен, что дома, при родных болельщиках, попробуем обыграть «Динамо». Плюс – полуфинал состоит только из одного матча, а не двух. В таком формате – реально все.

Сделаю все, что угодно, – только бы пройти «Динамо». Надо поговорить с пацанами в раздевалке – может что-то предложат. Побрить голову налысо? Договорились!»

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Источник — Футбол 24

(2 голоса)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.03.2020 18:33
    +2
    Zport., 16.03.2020 18:17
    Всей стране сейчас пох на Минай. О другом все думают
    Это бот -дурачок
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 16.03.2020 18:17
    +2
    Ukraine, 16.03.2020 18:04
    Вся країна вірить в Мінай.
    Тому не підведіть....
    Всей стране сейчас пох на Минай. О другом все думают
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 16.03.2020 18:04
    -4
    Вся країна вірить в Мінай.
    Тому не підведіть....
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 16.03.2020 18:02
    +1
    И голову тоже ?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 16.03.2020 17:38
    +1
    печаль н походу ваш великий подвиг в кубке отменит короновирус
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.03.2020 18:33
    +2
    Zport., 16.03.2020 18:17
    Всей стране сейчас пох на Минай. О другом все думают
    Это бот -дурачок
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 16.03.2020 18:17
    +2
    Ukraine, 16.03.2020 18:04
    Вся країна вірить в Мінай.
    Тому не підведіть....
    Всей стране сейчас пох на Минай. О другом все думают
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 16.03.2020 18:02
    +1
    И голову тоже ?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 16.03.2020 17:38
    +1
    печаль н походу ваш великий подвиг в кубке отменит короновирус
    Ссылка
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