Вратарь Миная: «Побреюсь налысо, если пройдем Динамо»

Вратарь «Миная» Андрей Попович пообещал сбрить голову, если его команда пройдет киевское «Динамо» в 1/2 финала Кубка Украины:
«Динамо» – это «Динамо», насколько бы тяжелый период они не переживали. Киевляне все равно способны в любой момент обыграть любую команду. Действительно, они уже приучили к тому, что завтра могут проиграть «Десне» или «Ворскле», но послезавтра выйдут на поле и обыгрывают «Шахтер».
Относительно того, реально ли... Никто из игроков «Миная» не выйдет на поле с мыслями: мы уже свое дело сделали, нам поражение не страшно. Я уверен, что дома, при родных болельщиках, попробуем обыграть «Динамо». Плюс – полуфинал состоит только из одного матча, а не двух. В таком формате – реально все.
Сделаю все, что угодно, – только бы пройти «Динамо». Надо поговорить с пацанами в раздевалке – может что-то предложат. Побрить голову налысо? Договорились!»
Источник — Футбол 24
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