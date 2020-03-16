Вратарь Миная: «Побреюсь налысо, если пройдем Динамо»

Вратарь «Миная» Андрей Попович пообещал сбрить голову, если его команда пройдет киевское «Динамо» в 1/2 финала Кубка Украины:

«Динамо» – это «Динамо», насколько бы тяжелый период они не переживали. Киевляне все равно способны в любой момент обыграть любую команду. Действительно, они уже приучили к тому, что завтра могут проиграть «Десне» или «Ворскле», но послезавтра выйдут на поле и обыгрывают «Шахтер».

Относительно того, реально ли... Никто из игроков «Миная» не выйдет на поле с мыслями: мы уже свое дело сделали, нам поражение не страшно. Я уверен, что дома, при родных болельщиках, попробуем обыграть «Динамо». Плюс – полуфинал состоит только из одного матча, а не двух. В таком формате – реально все.

Сделаю все, что угодно, – только бы пройти «Динамо». Надо поговорить с пацанами в раздевалке – может что-то предложат. Побрить голову налысо? Договорились!»