Динамо призвало своих болельщиков не выходить из дома

Киевский клуб опубликовал официальное сообщение в связи с пандемией коронавируса

  • 16.03.2020 15:58
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Динамо призвало своих болельщиков не выходить из дома
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» обратилось к своим болельщикам в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

«Дорогие друзья!

В последние дни игра в футбол, любовь к которой нас всех объединяет, отошла на второй план. На первом - здоровье и безопасность людей перед угрозой, которая стоит перед всем миром. Нам больно видеть матчи без зрителей, нам больно наблюдать, как отменяют футбольные матчи и останавливают турниры. Но безопасность людей - превыше всего!

В этих условиях футбольный клуб «Динамо» (Киев) призывает своих болельщиков быть ответственными гражданами. Многочисленные ограничения на государственном и местном уровне являются вынужденными мерами, призванными помочь остановить распространение вируса COVID-19.

Проявите ответственность, понимание и заботу друг о друге. Не выходите из дома без необходимости, соблюдайте правила гигиены и выполняйте рекомендации компетентных организаций!

Берегите себя!», — гласит объявление на официально сайте киевского клуба.

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Источник — ФК Динамо Киев

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