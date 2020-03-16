Динамо призвало своих болельщиков не выходить из дома

Киевское «Динамо» обратилось к своим болельщикам в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
«Дорогие друзья!
В последние дни игра в футбол, любовь к которой нас всех объединяет, отошла на второй план. На первом - здоровье и безопасность людей перед угрозой, которая стоит перед всем миром. Нам больно видеть матчи без зрителей, нам больно наблюдать, как отменяют футбольные матчи и останавливают турниры. Но безопасность людей - превыше всего!
В этих условиях футбольный клуб «Динамо» (Киев) призывает своих болельщиков быть ответственными гражданами. Многочисленные ограничения на государственном и местном уровне являются вынужденными мерами, призванными помочь остановить распространение вируса COVID-19.
Проявите ответственность, понимание и заботу друг о друге. Не выходите из дома без необходимости, соблюдайте правила гигиены и выполняйте рекомендации компетентных организаций!
Берегите себя!», — гласит объявление на официально сайте киевского клуба.
Источник — ФК Динамо Киев
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