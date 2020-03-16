ФОТО. Состав Баварии — самый дорогой в Бундеслиге

Совокупная стоимость игроков немецкого клуба немного не дотянула до €1 миллиарда

  • 16.03.2020 15:30
  • 404 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Состав Баварии — самый дорогой в Бундеслиге
© ФК Бавария Мюнхен. Кингсли Коман

Состав мюнхенской «Баварии» — самый дорогой среди всех клубов немецкой Бундеслиги.

Совокупная стоимость футболистов первой команды мюнхенцев составляет €935,2 миллиона. На втором месте расположилась дортмундская «Боруссия», которая почти в полтора раза дешевле — €691,4 миллиона. Третьим стал «Лейпциг» — €630,4 миллиона.

«Вольфсбург», соперник «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы, занял восьмое место — €231 миллион.

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Источник — Transfermarkt

(1 голос)

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Комментарии
    babovoz
      babovoz, 16.03.2020 15:56
    0
    AK_228, 16.03.2020 15:54
    https://www.transfermarkt.ru/Премьер-Лига/startseite/wettbewerb/U
    KR1
    Благодарю, далеко нашим
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 16.03.2020 15:54
    0
    babovoz, 16.03.2020 15:51
    Интересно, у наших клубов какая стоимость игроков
    https://www.transfermarkt.ru/Премьер-Лига/startseite/wettbewerb/U
    KR1
    Ссылка
    babovoz
      babovoz, 16.03.2020 15:51
    0
    Интересно, у наших клубов какая стоимость игроков
    Ссылка
    babovoz
      babovoz, 16.03.2020 15:56
    0
    AK_228, 16.03.2020 15:54
    https://www.transfermarkt.ru/Премьер-Лига/startseite/wettbewerb/U
    KR1
    Благодарю, далеко нашим
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 16.03.2020 15:54
    0
    babovoz, 16.03.2020 15:51
    Интересно, у наших клубов какая стоимость игроков
    https://www.transfermarkt.ru/Премьер-Лига/startseite/wettbewerb/U
    KR1
    Ссылка
    babovoz
      babovoz, 16.03.2020 15:51
    0
    Интересно, у наших клубов какая стоимость игроков
    Ссылка
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