ФОТО. Состав Баварии — самый дорогой в Бундеслиге

Состав мюнхенской «Баварии» — самый дорогой среди всех клубов немецкой Бундеслиги.
Совокупная стоимость футболистов первой команды мюнхенцев составляет €935,2 миллиона. На втором месте расположилась дортмундская «Боруссия», которая почти в полтора раза дешевле — €691,4 миллиона. Третьим стал «Лейпциг» — €630,4 миллиона.
«Вольфсбург», соперник «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы, занял восьмое место — €231 миллион.
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Источник — Transfermarkt
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