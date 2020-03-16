Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в формате мини-турнира

Во вторник УЕФА соберется на экстренное заседание, чтобы решить судьбу Евро-2020, еврокубков и национальных чемпионатов, которые были остановлены из-за пандемии коронавируса.
Если по Евро-2020 существует предварительный план с переносом турнира на 2021 год, то с Лигой чемпионов и Лигой Европы ситуация сложнее.
Среди вариантов будет рассматриваться возможность проведения четвертьфиналов и полуфиналов еврокубков в один матч. То есть, например, полуфинальные противостояния будут проходить в один матч и на нейтральном поле.
При этом такой мини-турнир Лиги чемпионов должен пройти в Стамбуле, а Лиги Европы - в Гданьске. Это города-организаторы финалов данных турниров.
Кроме того, УЕФА может принять это лишь как план, так как невозможно предсказать, сколько продлится пандемия коронавируса.
Источник — BBC
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