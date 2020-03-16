Роман БЕЗУС: «Температуру меряют, но тесты на коронавирус не делают»

Украинский хавбек «Гента» Роман Безус рассказал, как идет рабочий процесс в бельгийском клубе на время остановки сезона из-за пандемии коронавируса.
«Температуру в клубе меряют каждый день, однако тесты на коронавирус пока не делают. И хотят сделать завтраки отдельно, чтобы люди не собирались».
«Тренироваться группами? Не знаю. Посмотрим, какое решение примут», - сказал Безус.
Ожидается, что в ближайшие месяцы футбола в Европе не будет.
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Источник — #FootballHub
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