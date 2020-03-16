ТаТоТаке. Динамо теряет серебро, Шахтер валяет дурака

Вышел в эфир свежий выпуск украинского футбольного шоу

  • 16.03.2020 11:45
  • 646 просмотров
  • 1 комментарий
ТаТоТаке. Динамо теряет серебро, Шахтер валяет дурака
© ТаТоТаке

Сергей Болотников и Михаил Спиваковский анализируют факапы наших грандов в 23-м туре УПЛ, который, похоже, станет последним перед остановкой чемпионата, и рассказывают кучу инсайдов о других клубах.

01:45 - Заря реально заслуживает серебро
04:28 - Шахтер относится к УПЛ, как к товарищеским матчам
08:17 - Украинский футбол никому не интересен
09:28 - Похоже, Динамо не хочет выиграть серебро
14:14 - Разбираем дикий фейл Динамо - Караваев не главный виновник
16:06 - Герои тура - игроки, которых игнорирует Шевченко
17:10 - Отстаньте от наших арбитров!
20:38 - Что будет дальше с УПЛ, учитывая пандемию коронавируса
21:51 - По статистике Динамо Михайличенко лучше, чем команда Хацкевича
23:15 - Карпаты получат деньги от Шахтера
24:32 - У Металлиста появился шанс на спасение
26:03 - Гомес покинул Олимпик, потому что отказался получать серую зарплату

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Источник — ТаТоТаке

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 16.03.2020 11:54
    -1
    Считаю,что этот чемпионат нужно сейчас приостановить и закончить осенью,а следующий провести весной в укороченом варианте 12 команд в два круга. Переход на 14 или 16 команд прийдется отложить на один сезон.
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