ТаТоТаке. Динамо теряет серебро, Шахтер валяет дурака

Сергей Болотников и Михаил Спиваковский анализируют факапы наших грандов в 23-м туре УПЛ, который, похоже, станет последним перед остановкой чемпионата, и рассказывают кучу инсайдов о других клубах.
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Источник — ТаТоТаке
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