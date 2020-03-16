ТаТоТаке. Динамо теряет серебро, Шахтер валяет дурака

Сергей Болотников и Михаил Спиваковский анализируют факапы наших грандов в 23-м туре УПЛ, который, похоже, станет последним перед остановкой чемпионата, и рассказывают кучу инсайдов о других клубах.

01:45 - Заря реально заслуживает серебро

04:28 - Шахтер относится к УПЛ, как к товарищеским матчам

08:17 - Украинский футбол никому не интересен

09:28 - Похоже, Динамо не хочет выиграть серебро

14:14 - Разбираем дикий фейл Динамо - Караваев не главный виновник

16:06 - Герои тура - игроки, которых игнорирует Шевченко

17:10 - Отстаньте от наших арбитров!

20:38 - Что будет дальше с УПЛ, учитывая пандемию коронавируса

21:51 - По статистике Динамо Михайличенко лучше, чем команда Хацкевича

23:15 - Карпаты получат деньги от Шахтера

24:32 - У Металлиста появился шанс на спасение

26:03 - Гомес покинул Олимпик, потому что отказался получать серую зарплату