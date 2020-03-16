Анатолий ЧАНЦЕВ: «Футбол без зрителей — труднообъяснимое мероприятие»

Бывший главный тренер луганской «Зари» Анатолий Чанцев прокомментировал проведение матчей чемпионата Украины без зрителей из-за коронавируса.

«Грустно наблюдать за тем, как элитные клубы играют на пустых стадионах. На наши головы свалилось огромное несчастье. Футбол без зрителей — труднообъяснимое мероприятие. Я представляю состояние игроков, которым приходится выступать на безлюдных аренах… Слышал, как кто-то из тренеров сказал, что есть ощущение, словно команда пребывает на сборах. Чувства у футболистов в такой обстановке, безусловно, притупляются, но поединки, тем не менее, проходят интересно и обсудить есть что.

Матчи, комбинации, передачи и голы — это важно, но играть без зрителей сложно. Без болельщиков сезону не хватает атмосферы. Я не знаю, что чиновники УЕФА решат во вторник, но футбольное зрелище должно быть полноценным», - сказал Чанцев.

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