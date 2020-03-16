Михайличенко - лучший игрок, Скрипник - лучший тренер тура УПЛ

По итогам тура УПЛ лучшим игроком признан защитник «Зари» Богдан Михайличенко. Игрок красивым голом помог команде обыграть «Шахтер» со счетом 1:0.
Лучшим наставником тура признан тренер «Зари» Виктор Скрипник.
«Заря» после своей победы вышла на 2-е место.
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Источник — УПЛ
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