Андрей ЛУНИН: «В моем регионе все более-менее спокойно, тревоги нет»

Украинский вратарь Андрей Лунин выступает в Испании, которая ввела карантин из-за пандемии коронавируса. Игрок «Овьедо» утверждает, что в стране все относительно спокойно.

«По поводу нашей зоны, то все более-менее спокойно. Какой-то тревоги нет, люди скупаются по чуть-чуть. Мы тоже скупились, дома все есть», - сказал Лунин.

Испания, как и все ведущие чемпионаты, остановила проведение турниров.