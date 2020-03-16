Андрей ЛУНИН: «В моем регионе все более-менее спокойно, тревоги нет»

Украинский вратарь Андрей Лунин выступает в Испании, которая ввела карантин из-за пандемии коронавируса. Игрок «Овьедо» утверждает, что в стране все относительно спокойно.
«По поводу нашей зоны, то все более-менее спокойно. Какой-то тревоги нет, люди скупаются по чуть-чуть. Мы тоже скупились, дома все есть», - сказал Лунин.
Испания, как и все ведущие чемпионаты, остановила проведение турниров.
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Источник — ПРОФУТБОЛ
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