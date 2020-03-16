Бернард ТОМИЧ: «У меня есть все симптомы коронавируса»

Обладатель четырех титулов ATP Бернард Томич признался, что чувствует у себя симптомы коронавируса, хотя тестирование пока не проходил.



«Со вторника стало нехорошо. У меня уже была одышка, и моя иммунная система была в плохом состоянии.



В настоящее время я нахожусь в Майами и, как мне посоветовали, изолирован от всех. Мне еще предстоит пройти тестирование на COVID-19, но у меня есть все симптомы.



Думаю, я заразился, путешествуя из Мехико в Монтеррей на прошлой неделе.



Люди должны относиться к этому очень серьезно, особенно дома в Австралии. Я не знаю, как долго я буду в изоляции или когда я смогу пройти тестирование», – сообщил Томич.

Коронавирус и спортсмены