Бернард ТОМИЧ: «У меня есть все симптомы коронавируса»

Известный теннисист чувствует себя жертвой пандемии

  • 16.03.2020 09:55
  • 1315 просмотров
  • 0 комментариев
Бернард ТОМИЧ: «У меня есть все симптомы коронавируса»
© ATP. Бернард Томич

Обладатель четырех титулов ATP Бернард Томич признался, что чувствует у себя симптомы коронавируса, хотя тестирование пока не проходил.
 
«Со вторника стало нехорошо. У меня уже была одышка, и моя иммунная система была в плохом состоянии.
 
В настоящее время я нахожусь в Майами и, как мне посоветовали, изолирован от всех. Мне еще предстоит пройти тестирование на COVID-19, но у меня есть все симптомы.
 
Думаю, я заразился, путешествуя из Мехико в Монтеррей на прошлой неделе.
 
Люди должны относиться к этому очень серьезно, особенно дома в Австралии. Я не знаю, как долго я буду в изоляции или когда я смогу пройти тестирование», – сообщил Томич.

Коронавирус и спортсмены

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — News.com.au

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности