Бернард ТОМИЧ: «У меня есть все симптомы коронавируса»

Обладатель четырех титулов ATP Бернард Томич признался, что чувствует у себя симптомы коронавируса, хотя тестирование пока не проходил.
«Со вторника стало нехорошо. У меня уже была одышка, и моя иммунная система была в плохом состоянии.
В настоящее время я нахожусь в Майами и, как мне посоветовали, изолирован от всех. Мне еще предстоит пройти тестирование на COVID-19, но у меня есть все симптомы.
Думаю, я заразился, путешествуя из Мехико в Монтеррей на прошлой неделе.
Люди должны относиться к этому очень серьезно, особенно дома в Австралии. Я не знаю, как долго я буду в изоляции или когда я смогу пройти тестирование», – сообщил Томич.
Источник — News.com.au
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