Хетафе выкупил защитника Барселоны Кукурелью

Испанский «Хетафе» выкупил у «Барселоны» защитника Марка Кукурелью, выступавшего за клуб из пригорода Мадрида на правах аренды.
«Хетафе» воспользовался одним из пунктов в арендном соглашении игрока и выкупил его за 6 млн евро.
Согласно контракту, «Барселона» будет будет иметь право на получение 40 процентов суммы в случае последующей продажи Кукурельи.
В текущем розыгрыше чемпионата Испании Кукурелья провел за «Хетафе» 26 матчей и отдал пять голевых передач.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.