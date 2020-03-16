Хетафе выкупил защитника Барселоны Кукурелью

Испанский «Хетафе» выкупил у «Барселоны» защитника Марка Кукурелью, выступавшего за клуб из пригорода Мадрида на правах аренды.

«Хетафе» воспользовался одним из пунктов в арендном соглашении игрока и выкупил его за 6 млн евро.

Согласно контракту, «Барселона» будет будет иметь право на получение 40 процентов суммы в случае последующей продажи Кукурельи.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Кукурелья провел за «Хетафе» 26 матчей и отдал пять голевых передач.