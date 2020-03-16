Александр ДЕНИСОВ: «Десна готова купить микроавтобус для системы VAR»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов рассказал, что VAR может появиться на всех матчах Премьер-лиги заметно быстрее, чем ожидалось ранее. И помогут этому сами клубы.

«Один из клубов УПЛ предложил профинансировать приобретение еще одного микроавтобуса для системы VAR. Это черниговская Десна, о чем сообщил президент УАФ Андрей Павелко. Я знаю, что есть инициативы профинансировать закупку этих машин, в том числе, и от клубов Первой лиги. Речь идет не о том, чтобы просто купить микроавтобус, а оснастить его всем необходимым техническим арсеналом. Стоимость такой машины составляет чуть более 200 тысяч евро.

Тем не менее, сами клубы, в лице черниговской Десны, проявили инициативу, и готовы брать одну машину на свой бюджет. Возможно, таким образом VAR на всех матчах тура в УПЛ появится быстрее», - рассказал Денисов.