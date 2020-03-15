ВИДЕО. Как Шехич не забил пенальти в ворота Олимпика

25-летний полузащитник «Ворсклы» Эдин Шехич не забил пенальти на 22-й минуте поединка 23-го тура УПЛ с донецким «Олимпиком» при счете 0:1. Удар Шехича в левом от себя углу парировал вратарь «Олимпика» Артем Кичак.
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Источник — Футбол 1/2/3
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