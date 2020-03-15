ВИДЕО. Как Шкртел забил курьезный гол в свои ворота в Турции

Защитник клуба «Истанбул Башакшехир» Мартин Шкртел забил курьезный автогол в матче 26-го тура чемпионата Турции против «Трабзонспора» (1:1).
На 63-й минуте «Трабзонспор» исполнил угловой, 35-летний Шкртел высоко выпрыгнул и головой перевел мяч в собственные ворота.
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