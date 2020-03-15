Футболист Эльче Жонатас заразился коронавирусом

31-летний бразильский форвард испанского футбольного клуба «Эльче» Жонатас, выступающего в Сегунде, сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. В команде объявлен карантин.

В текущем сезоне Жонатас, который перешел в «Эльче» 31-го января в качестве свободного агента, провел за испанский клуб 4 матча в Сегунде, где забил один гол.