Футболист Эльче Жонатас заразился коронавирусом

31-летний бразильский форвард испанского футбольного клуба «Эльче» Жонатас, выступающего в Сегунде, сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. В команде объявлен карантин.
В текущем сезоне Жонатас, который перешел в «Эльче» 31-го января в качестве свободного агента, провел за испанский клуб 4 матча в Сегунде, где забил один гол.
💚 Todo Elche y el mundo del fútbol está contigo, @Jonathasjesus22— Elche Club de Fútbol (@elchecfoficial) March 15, 2020
🤝Esto lo ganaremos todos juntos#FranjiverdeEnCasa pic.twitter.com/48T1yQcvR9
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Источник — Twitter
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