Черноморец — Балканы — 1:2. Видео голов и обзор матча

Одесский «Черноморец» провел очередной товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона. Одесситы проиграли «Балканам» со счетом 1:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Черноморец» — «Балканы» — 1:2
Голы: Яловенко, 56, с пенальти — Н. Златов, 16, с пенальти, Чернышев, 63
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Черноморец
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.