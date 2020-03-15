ВИДЕО. Пушечный гол Михайличенко в ворота Шахтера

22-летний украинский игрок «Зари» Богдан Михайличенко отметился забитым мячом в ворота донецкого «Шахтера» в поединке 23-го тура УПЛ.
Михайличенко забил пушечным ударом из пределов штрафной на 84-й минуте матча, сделав счет 1:0 в пользу «Зари». В итоге, гол Богдана стал победным для луганского клуба.
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Источник — YouTube
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