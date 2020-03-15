ВИДЕО. Пушечный гол Михайличенко в ворота Шахтера

Мяч футболиста «Зари» принес его команде победу над «горняками»

  • 15.03.2020 15:49
  • 4368 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Пушечный гол Михайличенко в ворота Шахтера
© ФК Заря Луганск. Богдан Михайличенко

22-летний украинский игрок «Зари» Богдан Михайличенко отметился забитым мячом в ворота донецкого «Шахтера» в поединке 23-го тура УПЛ.

Михайличенко забил пушечным ударом из пределов штрафной на 84-й минуте матча, сделав счет 1:0 в пользу «Зари». В итоге, гол Богдана стал победным для луганского клуба.

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Источник — YouTube

(10 голосов)

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Комментарии
    sanchos78
      sanchos78, 15.03.2020 16:39
    +1
    Толковый игрок,кстати!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 15.03.2020 16:05
    +4
    шикарний гол забив
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.03.2020 16:01
    +9
    шоб вы так в еврокубках стреляли
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.03.2020 16:01
    +9
    шоб вы так в еврокубках стреляли
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 15.03.2020 16:05
    +4
    шикарний гол забив
    Ссылка
    sanchos78
      sanchos78, 15.03.2020 16:39
    +1
    Толковый игрок,кстати!
    Ссылка
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