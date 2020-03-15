ФОТО. Боец UFC сфотографировался с российским и украинским флагами

Никита Крылов побил бразильца Джонни Уокера

  • 15.03.2020 14:43
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ФОТО. Боец UFC сфотографировался с российским и украинским флагами
© Instagram. Никита Крылов

28-летний боец ММА Никита Крылов, выступающий под эгидой UFC, оригинально отметил свою победу над 27-летним бразильцем Джонни Уокером.

Крылов победил Уокера единогласным решением судей.

«Пока нет времени объяснять, но правда всех благодарю», — написал Крылов в Instagram, опубликовав свое фото с флагами России и Украины.

Крылов — уроженец Красного Луча, ныне проживающий в Москве.

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Источник — Instagram

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