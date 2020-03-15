Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это очень тяжелый период. Вместе мы победим коронавирус»

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал мировую пандемию COVID-19 и призвал людей соблюдать рекомендации ВОЗ.

«В настоящее время мы все переживаем очень тяжелый период, поэтому пришло время начать поступать ответственно.

Пожалуйста, подумайте о себе, о своей семье и о каждом, с кем вы контактируете. Следуйте рекомендациям экспертов. Вместе мы победим коронавирус», - написал Анчелотти в Twitter.

Коронавирус и спортсмены. Гарай, Вуд и другие зараженные (обновляется).