Луис Суарес может восстановиться до конца апреля

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес продолжает восстанавливаться после травмы.

Как сообщает испанская пресса, уругвайский футболист может вернуться в строй уже в конце апреля. В январе игрок перенес операцию на колене. Недавно футболист рассказал об условии, при котором «Барселона» продлит с ним контракт.

В текущем сезоне Суарес провел за «Барселону» 23 матча во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач.