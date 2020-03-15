Луис Суарес может восстановиться до конца апреля

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес продолжает восстанавливаться после травмы.
Как сообщает испанская пресса, уругвайский футболист может вернуться в строй уже в конце апреля. В январе игрок перенес операцию на колене. Недавно футболист рассказал об условии, при котором «Барселона» продлит с ним контракт.
В текущем сезоне Суарес провел за «Барселону» 23 матча во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач.
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Источник — As.com
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