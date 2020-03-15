Луис Суарес может восстановиться до конца апреля

Один из лидеров каталонского клуба вскоре вернется в строй

  • 15.03.2020 14:05
  • 168 просмотров
  • 1 комментарий
Луис Суарес может восстановиться до конца апреля
© ФК Барселона. Луис Суарес

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес продолжает восстанавливаться после травмы.

Как сообщает испанская пресса, уругвайский футболист может вернуться в строй уже в конце апреля. В январе игрок перенес операцию на колене. Недавно футболист рассказал об условии, при котором «Барселона» продлит с ним контракт.

В текущем сезоне Суарес провел за «Барселону» 23 матча во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач.

 

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Источник — As.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Andy_P
    online
      Andy_P, 15.03.2020 15:23
    0
    Выздоравливай скорее, а то в Барсе одни Гризманы да деЙонги "звёздные", Месси, пара пенсионеров+ТерШтеген, а забивать некому...
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 15.03.2020 15:23
    0
    Выздоравливай скорее, а то в Барсе одни Гризманы да деЙонги "звёздные", Месси, пара пенсионеров+ТерШтеген, а забивать некому...
    Ссылка
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