ХУСАИНОВ: «Михайличенко и Кузнецов сразу отказались играть за Россию»

Экс-рефери ФИФА, администратор и менеджер трёх сборных (СССР, СНГ и России) Сергей Хусаинов рассказал, как переманивал украинских игроков.

— Правда, что после Евро-1992 вы содействовали переходу украинских «сборников» на российскую сторону?

— Зная о моих добрых отношениях с ребятами, Тукманов перед вылетом из Гётеборга попросил: «Поговори. Обещай, что хочешь, лишь бы они подписались за Россию». Добровольский, Канчельскис, Онопко, Юран… Я в конец салона – поляну накрыли. Лёсик и Кузя (Алексей Михайличенко и Олег Кузнецов) сразу отказались, а эти ребята заинтересовались. Им решили квартиры предложить. Спрашивают: а где именно квартиры? Говорю, в центре города. Я лично ездил Юрану жильё выбирать – в строящемся доме в районе Новослободской. Спросил потом: «А что ты с ней будешь делать?». – «Продам». Так и получилось: продал, даже не въезжая. Добрику в «Динамо» квартиру давали. Так сборная России усилилась несколькими классными украинцами и одним молдаванином.