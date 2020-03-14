Венгрия продолжает играть. Ференцварош забил 5 голов, 2 ассиста Зубкова

Чемпионат Венгрии пока не отменен

  • 14.03.2020 23:11
  • 750 просмотров
  • 1 комментарий
Венгрия продолжает играть. Ференцварош забил 5 голов, 2 ассиста Зубкова
© fradi.hu

Чемпионат Венгрии, как и Украины, пока что продолжается, несмотря на пандемию коронавируса в мире.

В субботу лидер первенства, «Ференцварош» Сергея Реброва выиграл 5:0 у «Капошвара». Две результативные передачи сделал Александр Зубков. Весь матч провел Игорь Харатин.

Команда лидирует, опережая «Фехервар» на 3 очка.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Carnival Row
    online
      Carnival Row, 15.03.2020 00:07
    0
    Вы говорите смотреть нечего. А кто смотрел матч френецваршоша про краншпорвара?
    Ссылка
    Carnival Row
    online
      Carnival Row, 15.03.2020 00:07
    0
    Вы говорите смотреть нечего. А кто смотрел матч френецваршоша про краншпорвара?
    Ссылка
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