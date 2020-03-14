Венгрия продолжает играть. Ференцварош забил 5 голов, 2 ассиста Зубкова

Чемпионат Венгрии, как и Украины, пока что продолжается, несмотря на пандемию коронавируса в мире.

В субботу лидер первенства, «Ференцварош» Сергея Реброва выиграл 5:0 у «Капошвара». Две результативные передачи сделал Александр Зубков. Весь матч провел Игорь Харатин.

Команда лидирует, опережая «Фехервар» на 3 очка.