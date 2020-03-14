Фехервар Петряка потерял очки на последней минуте

В субботу, 14 марта, МОЛ Фехервар на своем поле не смог обыграть Диошдьёри ВТК. Игра завершилась со счетом 1:1. Украинец Иван Петряк провел на поле 90 минут, после чего его заменили. В составе гостей весь матч провел украинский полузащитник Сергей Шестаков.

С 68-й минуты команда Петряка играла в меньшинстве, но даже в таком составе сумела на 88-й минуте выйти вперед, но это для победы не хватило. Уже в компенсированное время Диошдьёри ВТК сумел отыграться.

После этого тура Фехервар отстает от лидера Ференцвароша на 3 очка, при этом у команды Сергея Реброва еще и две игры в запасе.