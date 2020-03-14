Руслан КОСТЫШИН: «УПЛ нужно останавливать. Для кого этот футбол»

Наставник «Колоса» Руслан Костышин считает, что нет смысла проводить матчи без болельщиков. Игры проходят без фанов из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что на следующей неделе УЕФА заставит все чемпионаты прекратить турниры.

«Команды готовились, чемпионат идет. Но нет смысла играть без болельщиков, для кого тогда этот футбол? Можно в Турцию поехать на сборы и там провести чемпионат. Чемпионат должен быть со зрителями, а если нельзя, то нужно останавливать его. И ждать решение».

«Я понимаю, что в некоторых городах фаны не приходят особо, но все равно есть люди, которые поддерживают, переживают. Даже для 200 болельщиков играть...а тут такая атмосфера тишины, угнетения. Я думаю, всем это не нравится», - сказал Костышин.