Руслан КОСТЫШИН: «УПЛ нужно останавливать. Для кого этот футбол»

Наставник считает, что без болельщиков играть не стоит

  • 14.03.2020 22:45
  • 1834 просмотра
  • 9 комментариев
Руслан КОСТЫШИН: «УПЛ нужно останавливать. Для кого этот футбол»
© koloskovalivka.com

Наставник «Колоса» Руслан Костышин считает, что нет смысла проводить матчи без болельщиков. Игры проходят без фанов из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что на следующей неделе УЕФА заставит все чемпионаты прекратить турниры.

«Команды готовились, чемпионат идет. Но нет смысла играть без болельщиков, для кого тогда этот футбол? Можно в Турцию поехать на сборы и там провести чемпионат. Чемпионат должен быть со зрителями, а если нельзя, то нужно останавливать его. И ждать решение».

«Я понимаю, что в некоторых городах фаны не приходят особо, но все равно есть люди, которые поддерживают, переживают. Даже для 200 болельщиков играть...а тут такая атмосфера тишины, угнетения. Я думаю, всем это не нравится», - сказал Костышин.

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Источник — ФК Александрия

(13 голосов)

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Комментарии
    Carnival Row
    online
      Carnival Row, 14.03.2020 23:51
    0
    cal12345, 14.03.2020 23:36
    Большие люли поставили многое на футбол, вот они и решат. Так, что Руслик помолчи и отрабатывай свое бабло.
    Большие люли?
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    cal12345
      cal12345, 14.03.2020 23:36
    0
    Большие люли поставили многое на футбол, вот они и решат. Так, что Руслик помолчи и отрабатывай свое бабло.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 14.03.2020 23:26
    -1
    В любом случае, такой уровень футбола, что только на Шахтер ходят и то на евроматчи.
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    Aleks04
      Aleks04, 14.03.2020 23:15
    -5
    Кто-бы что ни говорил, а за чемпионатом стало интереснее следить. И людей побольше стало приходить, а тут такое, коронавирус.. Спасибо китайцам, за*бала эта ускоглазая нация, жрут всё что попало. Комуняки мля...
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    Yanykovich
      Yanykovich, 14.03.2020 23:14
    -1
    Костышин сволоч проиграл отмазку ищет надо футбол
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    KimberLee
      KimberLee, 14.03.2020 23:11
    +5
    Roma Ukraine, 14.03.2020 22:52
    навпаки треба продовжувати, щоб люди хоч по ТВ мали що глянути, а Костишин так сказав бо його команда програла і намічається спад, команду виводили на пік на старт сезону щоб попасти в шістку. Звичайно при погіршені ситуації треба буде припинити, але зараз обстановка дозволяє грати.
    Звичайно при погіршені ситуації треба буде припинити, але зараз обстановка дозволяє грати.
    Ну-ну!!!
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    Serhii1988
      Serhii1988, 14.03.2020 23:09
    +1
    Немає ніяких футболів, хоть наш подивимся по тв. Треба продовжувати.
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    KimberLee
      KimberLee, 14.03.2020 23:06
    +4
    Правильно говорить!Вже пора зупиняти чемпіонат!
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    Roma Ukraine
      Roma Ukraine, 14.03.2020 22:52
    +3
    навпаки треба продовжувати, щоб люди хоч по ТВ мали що глянути, а Костишин так сказав бо його команда програла і намічається спад, команду виводили на пік на старт сезону щоб попасти в шістку. Звичайно при погіршені ситуації треба буде припинити, але зараз обстановка дозволяє грати.
    Ссылка
    KimberLee
      KimberLee, 14.03.2020 23:11
    +5
    Roma Ukraine, 14.03.2020 22:52
    навпаки треба продовжувати, щоб люди хоч по ТВ мали що глянути, а Костишин так сказав бо його команда програла і намічається спад, команду виводили на пік на старт сезону щоб попасти в шістку. Звичайно при погіршені ситуації треба буде припинити, але зараз обстановка дозволяє грати.
    Звичайно при погіршені ситуації треба буде припинити, але зараз обстановка дозволяє грати.
    Ну-ну!!!
    Ссылка
    KimberLee
      KimberLee, 14.03.2020 23:06
    +4
    Правильно говорить!Вже пора зупиняти чемпіонат!
    Ссылка
    Roma Ukraine
      Roma Ukraine, 14.03.2020 22:52
    +3
    навпаки треба продовжувати, щоб люди хоч по ТВ мали що глянути, а Костишин так сказав бо його команда програла і намічається спад, команду виводили на пік на старт сезону щоб попасти в шістку. Звичайно при погіршені ситуації треба буде припинити, але зараз обстановка дозволяє грати.
    Ссылка
    Serhii1988
      Serhii1988, 14.03.2020 23:09
    +1
    Немає ніяких футболів, хоть наш подивимся по тв. Треба продовжувати.
    Ссылка
    Carnival Row
    online
      Carnival Row, 14.03.2020 23:51
    0
    cal12345, 14.03.2020 23:36
    Большие люли поставили многое на футбол, вот они и решат. Так, что Руслик помолчи и отрабатывай свое бабло.
    Большие люли?
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    cal12345
      cal12345, 14.03.2020 23:36
    0
    Большие люли поставили многое на футбол, вот они и решат. Так, что Руслик помолчи и отрабатывай свое бабло.
    Ссылка
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