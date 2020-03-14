ВИДЕО. Селезнева хватает и на футбол, и на бокс

В субботу, 14 марта, Бурсаспор украинского форварда Евгения Селезнева на своем поле сыграл вничью с Болуспором - 1:1. Селезнев провел на поле все 90 минут.

Команда после 28 тура идет пока на втором месте, но в последних пяти матчах они сыграли четыре раза вничью.

А между играми украинец активно занимается боксом в зале.