ВИДЕО. Селезнева хватает и на футбол, и на бокс

В перерывах между играми украинец занимается боксом

  • 14.03.2020 22:20
  • 741 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Селезнева хватает и на футбол, и на бокс
© https://twitter.com/BursasporSk

В субботу, 14 марта, Бурсаспор украинского форварда Евгения Селезнева на своем поле сыграл вничью с Болуспором - 1:1. Селезнев провел на поле все 90 минут.

Команда после 28 тура идет пока на втором месте, но в последних пяти матчах они сыграли четыре раза вничью.

А между играми украинец активно занимается боксом в зале.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sport is my life!never give up 🐊

Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.03.2020 22:41
    0
    Такое... со скоростью реакции пока беда.
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    iravik83
      iravik83, 14.03.2020 22:36
    -1
    Женя красава!!и пускай петушки желчью удавятся!!
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    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.03.2020 22:41
    0
    Такое... со скоростью реакции пока беда.
    Ссылка
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