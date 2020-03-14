Александр БАБИЧ: «VAR получился наваристым сегодня»

Снова не обошлось без использования VAR

  • 14.03.2020 21:05
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Александр БАБИЧ: «VAR получился наваристым сегодня»
© fcmariupol.com

Наставник «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал поражение 0:2 от «Днепра-1», а также использование VAR в этой встрече.

— Сегодня играли две команды, которые любят и умеют играть в комбинационный футбол. Сегодня было много хороших взаимодействий, были и контратаки. Считаю, что получался интересный футбол, пока не вмешались «потусторонние силы». Ключевые моменты — это пенальти в наши ворота и пенальти, который не поставили в ворота хозяев. Я сейчас посмотрел повторы. Если нам ставят такой пенальти, то надо ставить пенальти и в ворота «Днепра». Мяч после прострела попал в руку Логинова. Да, у него руки были за спиной, но мяч попал ему в кисть. И если бы не рука Логинова, то мяч летел в штрафную и момент был опасным. Люди на VAR решили так. VAR сегодня такой наваристый получился.

— «Потусторонние силы» — это Арановский? Может это он обиделся за прошлую игру?

— Может быть… Мы же его не видели. Он где-то там в ухо говорил. Повторюсь — ставь пенальти в одни ворота, ставь за похожий момент и в другие. Это был ключевой момент в игре. Игра была интересной. Две команды не били мяч вперед, а играли в футбол. Неприятно, что без зрителей. Но все равно футбол получился интересным.

— VAR идет на пользу украинскому футболу?

— VAR нужен для того, чтобы смотреть пенальти, голевые моменты, вне игры. Но никак не вмешиваться в борьбу за «вторую зону». Обычно команда, которая выигрывает «вторую зону», владеет инициативой, контролирует мяч. Хотелось, чтобы таких VAR наваристых было меньше.

— Неделю назад Вы обсуждали карточки «Мариуполя». Сегодня по карточкам претензии к судье есть?

— Нет претензий. Мы с ребятами обсудили это. Сказали им, чтобы вообще никого не трогали и играли «как казаки с мушкетерами» — очень корректно. Сегодня все карточки были по делу.

— Сегодня игра проходила без зрителей. Как Вам такой формат матчей? Не напоминают ли такие игры товарищеские встречи?

— Да, получился такой матч с повышенной ответственностью. Мы играем для зрителей и хотелось чтобы они были на стадионе. Но мы понимаем, какая ситуация сейчас сложилась в мире. Лучше, наверное, доиграть чемпионат без зрителей, чем переносить.

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Источник — ФК Мариуполь

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