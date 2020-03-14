Львов — Карпаты. Видео гола Яковелли

21-летний бразильский форвард «Львова» Матеус Яковелли отметился забитым мячом на 50-й минуте поединка с «Карпатами», сделав счет 1:1.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Кончєних має впевнено перемагати!
Кончєних має впевнено перемагати!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.