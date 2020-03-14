Металлист 1925 — Горняк-Спорт — 1:2. Видео голов и обзор матча

Харьковский «Металлист 1925» провел очередной товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона. Харьковчане со счетом 1:2 проиграли «Горняк-Спорту».
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Металлист 1925» — «Горняк-Спорт» — 1:2
Голы: Цвиренко, 44 — Батюшин, 25, Твердохлиб, 56
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Источник — ФК Металлист 1925
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