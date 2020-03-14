Львов — Карпаты. Видео автогола Браткова

26-летний украинский защитник «Львова» Антон Братков отметился автоголом в поединке 23-го тура УПЛ против «Карпат». На 26-й минуте встречи Братков срезал мяч в свои ворота после прострела с правого фланга, сделав счет 1:0 в пользу «Карпат».
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Источник — Футбол 1/2/3
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