ФОТО. Шахтер готовится к поединку с Зарей

«Горняки» провели тренировку в Запорожье на стадионе «Торпедо»

  • 14.03.2020 15:19
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ФОТО. Шахтер готовится к поединку с Зарей
© ФК Шахтер Донецк

Из Германии «Шахтер» прилетел прямо в Запорожье, где готовится к матчу 23-го тура УПЛ с луганской «Зарей».

Утром 14 марта «оранжево-черные» провели предыгровую сессию в Запорожье на местном стадионе «Торпедо». Интересно, что именно на этой арене 17 лет назад в «Шахтере» дебютировал экс-капитан команды, а ныне ассистент главного тренера Дарио Срна.

– Мы играли здесь с запорожским «Металлургом». Это был июль 2003 года. «Шахтер» тогда победил 3:0, – рассказал Дарио Срна. – Даже спустя много лет помню, кто был в составе: Плетикоса, Гай, Пажин, Тимощук, Попов, Рац, Бахарев, Вукич, Левандовски, Воробей и Брандау. На 76-й минуте Бернд Шустер выпустил меня на замену, как раз вместо Брандау. Хорошие воспоминания, приятно через столько лет оказаться снова здесь.

Тренировка длилась ровно час и включала разминку, квадраты и двусторонку на половине поля. Отметим, что с луганчанами не смогут сыграть травмированные Алексей Шевченко, Исмаили, а также дисквалифицированный Маркос Антонио.

Матч «Заря» – «Шахтер» состоится 15 марта на «Славутич-Арене». Начало в 14:00.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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