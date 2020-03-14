Сергей КОВАЛЕЦ: «Динамо завоюет серебряные медали чемпионата»

Киевская команда опытнее конкурентов, считает специалист

  • 14.03.2020 14:36
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Сергей КОВАЛЕЦ: «Динамо завоюет серебряные медали чемпионата»
© Sport.ua. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился мнением о шансах киевского «Динамо» завоевать серебряные медали чемпионата Украины.

«У конкурентов киевлян большая мотивация, но «Динамо» более опытная команда в таком соперничестве. Поэтому я пока все равно на второе место поставлю команду Алексея Михайличенко», — считает Ковалец.

После 22-х сыгранных туров «Динамо» занимает второе место в УПЛ, имея в активе 45 очков.

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Источник — zbirna.com

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