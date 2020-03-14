Луиш КАШТРУ: «Оставайтесь дома, берегите себя»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру поделился мнением о пандемии коронавируса COVID-19.
«Пришло время для нашего послания миру. Всем вместе. Всем как одному. Оставайтесь дома, берегите себя. Настало время позаботиться друг о друге», — написал Каштру в Instagram.
В 23-м туре чемпионата Украины «Шахтер» на выезде сыграет с луганской «Зарей». Матч состоится в воскресенье, 15-го марта, в 14:00 по киевскому времени.
Пришло время для нашего послания миру. Всем вместе. Всем как одному. Оставайтесь дома, берегите себя. Настало время позаботиться друг о друге. ⠀ It´s our time to send a message to the world. All together. All as one. Stay home, prevent yourself. Now is the time for us to take care of each other.
Источник — Instagram
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