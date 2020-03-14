Луиш КАШТРУ: «Оставайтесь дома, берегите себя»

Наставник «Шахтера» поделился мнением о коронавирусе

  • 14.03.2020 13:57
  • 844 просмотра
  • 6 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Оставайтесь дома, берегите себя»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру поделился мнением о пандемии коронавируса COVID-19.

«Пришло время для нашего послания миру. Всем вместе. Всем как одному. Оставайтесь дома, берегите себя. Настало время позаботиться друг о друге», — написал Каштру в Instagram.

В 23-м туре чемпионата Украины «Шахтер» на выезде сыграет с луганской «Зарей». Матч состоится в воскресенье, 15-го марта, в 14:00 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Brian
    online
      Brian, 14.03.2020 14:58
    -1
    Zport., 14.03.2020 14:51
    Официальное название команды "Шахтер" Донецк. Ради приличия могли бы в донецкой области жить и играть. Но оно им нах ненужно. Негры хотят комфорта киевского.
    Киевский комфорт дарит Шахтёру Ахметов. Имеет возможность, почему нет? А в донецкой области пусть динамовцы живут, с ихним отношением к футболу, там им самое место.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 14.03.2020 14:51
    -2
    Brian, 14.03.2020 14:21
    Шахтёр и так у себя дома. Украина его дом!
    Официальное название команды "Шахтер" Донецк. Ради приличия могли бы в донецкой области жить и играть. Но оно им нах ненужно. Негры хотят комфорта киевского.
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 14.03.2020 14:36
    -3
    rugby1970, 14.03.2020 14:19
    И "Шахтеру" желаю оставаться дома!!!
    Забери своих из Донбасса.
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 14.03.2020 14:35
    +1
    Бразильцы поехали домой?
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 14.03.2020 14:21
    +3
    rugby1970, 14.03.2020 14:19
    И "Шахтеру" желаю оставаться дома!!!
    Шахтёр и так у себя дома. Украина его дом!
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 14.03.2020 14:19
    -4
    И "Шахтеру" желаю оставаться дома!!!
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 14.03.2020 14:21
    +3
    rugby1970, 14.03.2020 14:19
    И "Шахтеру" желаю оставаться дома!!!
    Шахтёр и так у себя дома. Украина его дом!
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 14.03.2020 14:35
    +1
    Бразильцы поехали домой?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности