Сергей ШИЩЕНКО: «Заря доставит проблемы Шахтеру»

Донецкую команду ждет непростая игра, считает специалист

  • 14.03.2020 13:37
  • 567 просмотров
  • 2 комментария
Сергей ШИЩЕНКО: «Заря доставит проблемы Шахтеру»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Шищенко

Экс-игрок сборной Украины Сергей Шищенко поделился ожиданиями от поединка 23-го тура УПЛ «Заря» — «Шахтер».

«Однозначно, что для «Шахтера» это будет непростая игра, учитывая то, что «горняки» сыграли в Лиге Европы. Плюс перелет из Германии занял немало времени. «Заря» доставит проблемы сопернику. Победить команде Луиша Каштру поможет более высокое индивидуальное мастерство футболистов», — считает Шищенко.

Матч 23-го тура чемпионата Украины «Заря» — «Шахтер» состоится в воскресенье, 15-го марта, в 14:00 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    azl
    online
      azl, 14.03.2020 14:39
    0
    Игра будет непростая, но Шахтер наверняка выиграет.
    Ссылка
    Михайло Якубчук
      Михайло Якубчук, 14.03.2020 14:31
    0
    Нехай "Зоря" доставляє проблеми "Динамо"(К) на полі у грі - якщо бажає завоювати срібні нагороди. "Шахтар" (Д) в цьому сезоні все рівно ЧЕМПІОН УКРАЇНИ!
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 14.03.2020 14:39
    0
    Игра будет непростая, но Шахтер наверняка выиграет.
    Ссылка
    Михайло Якубчук
      Михайло Якубчук, 14.03.2020 14:31
    0
    Нехай "Зоря" доставляє проблеми "Динамо"(К) на полі у грі - якщо бажає завоювати срібні нагороди. "Шахтар" (Д) в цьому сезоні все рівно ЧЕМПІОН УКРАЇНИ!
    Ссылка
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