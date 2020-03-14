Сергей ШИЩЕНКО: «Заря доставит проблемы Шахтеру»

Экс-игрок сборной Украины Сергей Шищенко поделился ожиданиями от поединка 23-го тура УПЛ «Заря» — «Шахтер».

«Однозначно, что для «Шахтера» это будет непростая игра, учитывая то, что «горняки» сыграли в Лиге Европы. Плюс перелет из Германии занял немало времени. «Заря» доставит проблемы сопернику. Победить команде Луиша Каштру поможет более высокое индивидуальное мастерство футболистов», — считает Шищенко.

Матч 23-го тура чемпионата Украины «Заря» — «Шахтер» состоится в воскресенье, 15-го марта, в 14:00 по киевскому времени.