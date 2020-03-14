ЛЕСНИКОВ – об участии Джимы в персьюте: «Посмотрим, что она решит»

Старший тренер женской сборной Украины Валерий Лесников рассказал, что Елена Пидгрушная не выступит в последней гонке сезона.

«Елена Пидгрушная точно не будет стартовать в гонке преследования. Под вопросом также Юлия Джима - посмотрим, что она решит. Также будет известно, заменит ли кто-то в персьюте тех биатлонистов, которые уже покинули Контиолахти. Ведь там значительное отставание от лидеров и неизвестно, какой будет ситуация с трассой», - сказал Лесников.

Отметим, что личный тренер Юлии Джимы Урош Велепец уже покинул Контиолахти и уехал в Словению.

Женская гонка преследования в Контиолахти состоится сегодня, 14 марта. Начало в 16:45.

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