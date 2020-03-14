ЛЕСНИКОВ – об участии Джимы в персьюте: «Посмотрим, что она решит»

Наставник женской сборной Украины не знает, будет ли биатлонистка стартовать

  • 14.03.2020 13:38
  • 319 просмотров
  • 3 комментария
ЛЕСНИКОВ – об участии Джимы в персьюте: «Посмотрим, что она решит»
© Twitter. Урош Велепец и Юлия Джима

Старший тренер женской сборной Украины Валерий Лесников рассказал, что Елена Пидгрушная не выступит в последней гонке сезона.

«Елена Пидгрушная точно не будет стартовать в гонке преследования. Под вопросом также Юлия Джима - посмотрим, что она решит. Также будет известно, заменит ли кто-то в персьюте тех биатлонистов, которые уже покинули Контиолахти. Ведь там значительное отставание от лидеров и неизвестно, какой будет ситуация с трассой», - сказал Лесников.

Отметим, что личный тренер Юлии Джимы Урош Велепец уже покинул Контиолахти и уехал в Словению.

Женская гонка преследования в Контиолахти состоится сегодня, 14 марта. Начало в 16:45.

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Источник — UA:БІАТЛОН

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 14.03.2020 14:09
    0
    Что значит что она решит? Решать должен тренер мля
    Ссылка
    Санс сация Исаченко
    online
      Санс сация Исаченко, 14.03.2020 13:55
    0
    Негоже капитану Пидгрушной 2 гонки подряд бегать.
    Ссылка
    gocha2010
    online
      gocha2010, 14.03.2020 13:45
    0
    ЛЕСНИКОВ – об участии Джимы в персьюте: «Увидим, что она решит»
    А что решать - суббота, выходной!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 14.03.2020 14:09
    0
    Что значит что она решит? Решать должен тренер мля
    Ссылка
    Санс сация Исаченко
    online
      Санс сация Исаченко, 14.03.2020 13:55
    0
    Негоже капитану Пидгрушной 2 гонки подряд бегать.
    Ссылка
    gocha2010
    online
      gocha2010, 14.03.2020 13:45
    0
    ЛЕСНИКОВ – об участии Джимы в персьюте: «Увидим, что она решит»
    А что решать - суббота, выходной!
    Ссылка
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