Лучшие в УПЛ: сплошной Шахтер, Леднев и Филиппов

14 марта матчами 23-го тура чемпионат Украины по футболу входит в завершающую фазу. Отныне команды будут поделены на две шестерки – «верхнюю» и «нижнюю», в каждой из которых будут решаться свои задачи. «Верхняя» разыграет медали и путевки в еврокубки, в «нижней» определят одного лишнего, кто отправится в первую лигу. Накануне старта второй части сезона Sport.ua предлагает оглянуться на первую часть чемпионата и подытожить его, раздав всем сестрам по серьгам.
На сей раз мы определили лучших из лучших сразу в 11-ти номинациях. Некоторые из них пересекаются, некоторые – нет. Лауреаты этих номинаций располагаются по рейтингу, составленному на основании наших оценок после каждого тура. Понятное дело, что полностью исключить субъективность в данном случае вряд ли получится, но, тем не менее, все наши выводы и умозаключения зиждутся не только на основании эмоций, а в первую очередь на основании сухих цифр статистики.
В графе «лучшие игроки» без сенсаций. Насколько ощутимым есть преимущество «Шахтера» в турнирной таблице над остальными соперниками, настолько этот гандикап отражен и в нашей таблице. Лучший бомбардир «горняков» и УПЛ Жуниор Мораес с небольшим перевесом над вторым местом лидирует в нашем рейтинге. Вполне может быть, что если бы у идущего на второй строчке Тайсона не было бы «чемоданного настроения», именно экс-капитан «горняков» оказался бы на вершине. Но пока имеем то, что имеем. Третье место Марлоса тоже не должно вызывать удивления или нарекания: натурализованный бразилец по традиции мощно проводит сезон, хотя, конечно, в последнее время его и не хватает на весь матч. А вот рывок Тете на четвертое место достаточно неожиданный. Хотя этот феномен тоже можно просто объяснить: на нашем «безрыбье» молодой бразилец смотрится настоящим исполином. В десятке лучших игроков по нашей версии – лишь двое не из «Шахтера». И если присутствие в списке лидера «Зари» Леднева ожидаемое и закономерное, то вот форвард «Десны» Филиппов буквально в него ворвался. Прогресс Александра виден невооруженным взглядом, особенно в «весенней» части сезона. А вот отсутствие в списке динамовцев – тревожный сигнал. А с другой стороны – констатация малоприятного факта: не то сейчас «Динамо», не то…
А вот среди вратарей представитель «Шахтера» лишь на четвертом месте. Но тут тоже все логично. Это в сборной Украины Пятов на виду – постоянные сейвы и спасения. А вот в «Шахтере» Андрей не часто выходит на первый план: там с защитой все в порядке. А лучший в этой номинации кипер «Зари» Шевченко. Примечательно, что и среди этих лауреатов не нашлось места стражу ворот с «Динамо».
Зато, выбирая лучшего из защитников, обойти вниманием Миколенко не представлялось возможным. Правда, левофланговый игрок «бело-синих» не стал лучший в своем амплуа. Шахтерское трио – Исмаили, Кривцов и Матвиенко – и тут впереди всех.
Никаких сенсаций и при определении лучших среди игроков средины поля. Квартет из «Шахтера» плюс Леднев из «Зари»: собственно, как и в списке лучших из лучших.
Прогнозировано застолбил за собой первое место в качестве лучшего форварда Жуниор Мораес. Ну, коль он вообще лучший из лучших, иного варианта и быть не могло. Так как хорошие форварды сейчас в нашем футболе – товар дорогостоящий и редкий, данную категорию лауреатов было достаточно сложно определять. Второе место закономерно за Филипповым, который вошел в десятку лучших.
ФК Десна. Александр Филиппов
Далее – двое из «Зари» - Кабаев и Русин (Назарий вернулся в «Динамо», но в лауреаты попал именно на основании матчей за луганцев). На пятом месте достаточно неожиданно оказался нападающий «Александрии» Ситало.
Определить лучшего украинца по итогам первой части сезона – проще пареной репы. Если учесть, что Жуниор Мораес и Марлос – щирые украинцы, то именно они и будут на Олимпе. А еще там Леднев, Степаненко и Кривцов.
«Шахтер» делегировал сразу троих лучших и в табель о рангах среди иностранцев. Первый среди первых – Тайсон. Наконец-то в списке достойно представлено «Динамо»: сразу два легионера.
Очень интересный рейтинг новичков. Наши ведущие клубы таковыми похвастаться не могут, поэтому в нашем списке среди лауреатов достаточно интересные и неожиданные фамилии. И первый среди них – Ильин из «Колоса».
Своеобразная градация и среди ветеранов УПЛ (старше 33 лет). Впереди – два голкипера сборной Украины – Пятов и Панькив.
Достаточно неожиданно на первое место среди юных дарований чемпионата вышел полтавчанин Кане. А вот первое место Тотовицкого среди джокеров – наоборот, ожидаемо заслуженное.
Лучшие игроки УПЛ по оценкам Sport.ua (не менее 15 матчей)
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
7,21
|
19
|
2.
|
ТАЙСОН
|
Шахтер
|
7,07
|
16
|
3.
|
МАРЛОС
|
Шахтер
|
6,90
|
16
|
4.
|
ТЕТЕ
|
Шахтер
|
6,64
|
18
|
5.
|
Богдан ЛЕДНЕВ
|
Заря
|
6,59
|
20
|
6.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
6,56
|
18
|
7.
|
ИСМАИЛИ
|
Шахтер
|
6,44
|
19
|
8.
|
Сергей КРИВЦОВ
|
Шахтер
|
6,44
|
16
|
9.
|
Николай МАТВИЕНКО
|
Шахтер
|
6,43
|
17
|
10.
|
Александр ФИЛИППОВ
|
Десна
|
6,41
|
20
Вратари
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Никита ШЕВЧЕНКО
|
Заря
|
6,36
|
17
|
2.
|
Евгений ПАСТ
|
Десна
|
6,30
|
20
|
3.
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия
|
6,14
|
19
|
4.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
6,06
|
19
|
5.
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
5,91
|
16
Защитники
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
ИСМАИЛИ
|
Шахтер
|
6,44
|
19
|
2.
|
Сергей КРИВЦОВ
|
Шахтер
|
6,44
|
16
|
3.
|
Николай МАТВИЕНКО
|
Шахтер
|
6,43
|
17
|
4.
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
Динамо
|
6,38
|
18
|
5.
|
Денис ФАВОРОВ
|
Десна
|
6,29
|
22
Полузащитники
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
ТАЙСОН
|
Шахтер
|
7,07
|
16
|
2.
|
МАРЛОС
|
Шахтер
|
6,90
|
16
|
3.
|
ТЕТЕ
|
Шахтер
|
6,64
|
18
|
4.
|
Богдан ЛЕДНЕВ
|
Заря
|
6,59
|
20
|
5.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
6,56
|
18
Нападающие
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
7,21
|
19
|
2.
|
Александр ФИЛИППОВ
|
Десна
|
6,41
|
20
|
3.
|
Владислав КАБАЕВ
|
Заря
|
6,14
|
19
|
4.
|
Назарий РУСИН
|
Заря/Динамо
|
6,11
|
17
|
5.
|
Артем СИТАЛО
|
Александрия
|
5,88
|
15
Украинцы
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
7,21
|
19
|
2.
|
МАРЛОС
|
Шахтер
|
6,90
|
16
|
3.
|
Богдан ЛЕДНЕВ
|
Заря
|
6,59
|
20
|
4.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
6,56
|
18
|
5.
|
Сергей КРИВЦОВ
|
Шахтер
|
6,44
|
16
Иностранцы
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
ТАЙСОН
|
Шахтер
|
7,07
|
16
|
2.
|
ТЕТЕ
|
Шахтер
|
6,64
|
18
|
3.
|
ИСМАИЛИ
|
Шахтер
|
6,44
|
19
|
4.
|
Беньямин ВЕРБИЧ
|
Динамо
|
6,25
|
17
|
5.
|
Карлос ДЕ ПЕНА
|
Динамо
|
6,19
|
19
Новички
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Олег ИЛЬИН
|
Колос
|
6,05
|
17
|
2.
|
Дмитрий ИВАНИСЕНЯ
|
Заря
|
5,95
|
20
|
3.
|
Каспар ДУБРА
|
Александрия
|
5,91
|
18
|
4.
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
5,91
|
16
|
5.
|
Александр НАЗАРЕНКО
|
Днепр-1
|
5,67
|
20
Ветераны (на начало чемпионата не менее 33 лет)
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия
|
6,14
|
19
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
6,06
|
19
|
3.
|
Андрей ГИТЧЕНКО
|
Десна
|
6,05
|
21
|
4.
|
Сергей КРАВЧЕНКО
|
Днепр-1
|
5,61
|
16
|
5.
|
Дмитрий ГРИШКО
|
Олимпик
|
5,40
|
19
Юниоры (на конец чемпионата меньше 20 лет)
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Ибраим КАНЕ
|
Ворскла
|
|
14 игр
|
2.
|
МАРКОС АНТОНИУ
|
Шахтер
|
|
13 игр
|
3.
|
Арсений БАТАГОВ
|
Днепр-1
|
|
11 игр
|
4.
|
Ростислав ЛЯХ
|
Карпаты
|
|
10 игр
|
5.
|
ВЕЛВЕС
|
Львов
|
|
9 игр
Джокери* (не менее 3 матчей)
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Андрей ТОТОВИЦКИЙ
|
Десна
|
7,17
|
4
|
2.
|
Леван АРВЕЛАДЗЕ
|
Десна
|
6,75
|
4
|
3.
|
Йоонас ТАММ
|
Десна
|
6,63
|
4
|
4.
|
Михайло ПЕРОВИЧ
|
Заря
|
6,17
|
3
|
|
Назарий РУСИН
|
Динамо
|
6,17
|
3
* пришли в команду после 1 сентября 2019 года.
Источник — Sport.ua
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