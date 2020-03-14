Лучшие в УПЛ: сплошной Шахтер, Леднев и Филиппов

14 марта матчами 23-го тура чемпионат Украины по футболу входит в завершающую фазу. Отныне команды будут поделены на две шестерки – «верхнюю» и «нижнюю», в каждой из которых будут решаться свои задачи. «Верхняя» разыграет медали и путевки в еврокубки, в «нижней» определят одного лишнего, кто отправится в первую лигу. Накануне старта второй части сезона Sport.ua предлагает оглянуться на первую часть чемпионата и подытожить его, раздав всем сестрам по серьгам.

На сей раз мы определили лучших из лучших сразу в 11-ти номинациях. Некоторые из них пересекаются, некоторые – нет. Лауреаты этих номинаций располагаются по рейтингу, составленному на основании наших оценок после каждого тура. Понятное дело, что полностью исключить субъективность в данном случае вряд ли получится, но, тем не менее, все наши выводы и умозаключения зиждутся не только на основании эмоций, а в первую очередь на основании сухих цифр статистики.

В графе «лучшие игроки» без сенсаций. Насколько ощутимым есть преимущество «Шахтера» в турнирной таблице над остальными соперниками, настолько этот гандикап отражен и в нашей таблице. Лучший бомбардир «горняков» и УПЛ Жуниор Мораес с небольшим перевесом над вторым местом лидирует в нашем рейтинге. Вполне может быть, что если бы у идущего на второй строчке Тайсона не было бы «чемоданного настроения», именно экс-капитан «горняков» оказался бы на вершине. Но пока имеем то, что имеем. Третье место Марлоса тоже не должно вызывать удивления или нарекания: натурализованный бразилец по традиции мощно проводит сезон, хотя, конечно, в последнее время его и не хватает на весь матч. А вот рывок Тете на четвертое место достаточно неожиданный. Хотя этот феномен тоже можно просто объяснить: на нашем «безрыбье» молодой бразилец смотрится настоящим исполином. В десятке лучших игроков по нашей версии – лишь двое не из «Шахтера». И если присутствие в списке лидера «Зари» Леднева ожидаемое и закономерное, то вот форвард «Десны» Филиппов буквально в него ворвался. Прогресс Александра виден невооруженным взглядом, особенно в «весенней» части сезона. А вот отсутствие в списке динамовцев – тревожный сигнал. А с другой стороны – констатация малоприятного факта: не то сейчас «Динамо», не то…

А вот среди вратарей представитель «Шахтера» лишь на четвертом месте. Но тут тоже все логично. Это в сборной Украины Пятов на виду – постоянные сейвы и спасения. А вот в «Шахтере» Андрей не часто выходит на первый план: там с защитой все в порядке. А лучший в этой номинации кипер «Зари» Шевченко. Примечательно, что и среди этих лауреатов не нашлось места стражу ворот с «Динамо».

Зато, выбирая лучшего из защитников, обойти вниманием Миколенко не представлялось возможным. Правда, левофланговый игрок «бело-синих» не стал лучший в своем амплуа. Шахтерское трио – Исмаили, Кривцов и Матвиенко – и тут впереди всех.

Никаких сенсаций и при определении лучших среди игроков средины поля. Квартет из «Шахтера» плюс Леднев из «Зари»: собственно, как и в списке лучших из лучших.

Прогнозировано застолбил за собой первое место в качестве лучшего форварда Жуниор Мораес. Ну, коль он вообще лучший из лучших, иного варианта и быть не могло. Так как хорошие форварды сейчас в нашем футболе – товар дорогостоящий и редкий, данную категорию лауреатов было достаточно сложно определять. Второе место закономерно за Филипповым, который вошел в десятку лучших.



ФК Десна. Александр Филиппов

Далее – двое из «Зари» - Кабаев и Русин (Назарий вернулся в «Динамо», но в лауреаты попал именно на основании матчей за луганцев). На пятом месте достаточно неожиданно оказался нападающий «Александрии» Ситало.

Определить лучшего украинца по итогам первой части сезона – проще пареной репы. Если учесть, что Жуниор Мораес и Марлос – щирые украинцы, то именно они и будут на Олимпе. А еще там Леднев, Степаненко и Кривцов.

«Шахтер» делегировал сразу троих лучших и в табель о рангах среди иностранцев. Первый среди первых – Тайсон. Наконец-то в списке достойно представлено «Динамо»: сразу два легионера.

Очень интересный рейтинг новичков. Наши ведущие клубы таковыми похвастаться не могут, поэтому в нашем списке среди лауреатов достаточно интересные и неожиданные фамилии. И первый среди них – Ильин из «Колоса».

Своеобразная градация и среди ветеранов УПЛ (старше 33 лет). Впереди – два голкипера сборной Украины – Пятов и Панькив.

Достаточно неожиданно на первое место среди юных дарований чемпионата вышел полтавчанин Кане. А вот первое место Тотовицкого среди джокеров – наоборот, ожидаемо заслуженное.

Лучшие игроки УПЛ по оценкам Sport.ua (не менее 15 матчей)

Ср.оц. Игры 1. ЖУНИОР МОРАЕС Шахтер 7,21 19 2. ТАЙСОН Шахтер 7,07 16 3. МАРЛОС Шахтер 6,90 16 4. ТЕТЕ Шахтер 6,64 18 5. Богдан ЛЕДНЕВ Заря 6,59 20 6. Тарас СТЕПАНЕНКО Шахтер 6,56 18 7. ИСМАИЛИ Шахтер 6,44 19 8. Сергей КРИВЦОВ Шахтер 6,44 16 9. Николай МАТВИЕНКО Шахтер 6,43 17 10. Александр ФИЛИППОВ Десна 6,41 20

Вратари

Ср.оц. Игры 1. Никита ШЕВЧЕНКО Заря 6,36 17 2. Евгений ПАСТ Десна 6,30 20 3. Юрий ПАНЬКИВ Александрия 6,14 19 4. Андрей ПЯТОВ Шахтер 6,06 19 5. Евгений ВОЛЫНЕЦ Колос 5,91 16

Защитники

Ср.оц. Игры 1. ИСМАИЛИ Шахтер 6,44 19 2. Сергей КРИВЦОВ Шахтер 6,44 16 3. Николай МАТВИЕНКО Шахтер 6,43 17 4. Виталий МИКОЛЕНКО Динамо 6,38 18 5. Денис ФАВОРОВ Десна 6,29 22

Полузащитники

Ср.оц. Игры 1. ТАЙСОН Шахтер 7,07 16 2. МАРЛОС Шахтер 6,90 16 3. ТЕТЕ Шахтер 6,64 18 4. Богдан ЛЕДНЕВ Заря 6,59 20 5. Тарас СТЕПАНЕНКО Шахтер 6,56 18

Нападающие

Ср.оц. Игры 1. ЖУНИОР МОРАЕС Шахтер 7,21 19 2. Александр ФИЛИППОВ Десна 6,41 20 3. Владислав КАБАЕВ Заря 6,14 19 4. Назарий РУСИН Заря/Динамо 6,11 17 5. Артем СИТАЛО Александрия 5,88 15

Украинцы

Ср.оц. Игры 1. ЖУНИОР МОРАЕС Шахтер 7,21 19 2. МАРЛОС Шахтер 6,90 16 3. Богдан ЛЕДНЕВ Заря 6,59 20 4. Тарас СТЕПАНЕНКО Шахтер 6,56 18 5. Сергей КРИВЦОВ Шахтер 6,44 16

Иностранцы

Ср.оц. Игры 1. ТАЙСОН Шахтер 7,07 16 2. ТЕТЕ Шахтер 6,64 18 3. ИСМАИЛИ Шахтер 6,44 19 4. Беньямин ВЕРБИЧ Динамо 6,25 17 5. Карлос ДЕ ПЕНА Динамо 6,19 19

Новички

Ср.оц. Игры 1. Олег ИЛЬИН Колос 6,05 17 2. Дмитрий ИВАНИСЕНЯ Заря 5,95 20 3. Каспар ДУБРА Александрия 5,91 18 4. Евгений ВОЛЫНЕЦ Колос 5,91 16 5. Александр НАЗАРЕНКО Днепр-1 5,67 20

Ветераны (на начало чемпионата не менее 33 лет)

Ср.оц. Игры 1. Юрий ПАНЬКИВ Александрия 6,14 19 2. Андрей ПЯТОВ Шахтер 6,06 19 3. Андрей ГИТЧЕНКО Десна 6,05 21 4. Сергей КРАВЧЕНКО Днепр-1 5,61 16 5. Дмитрий ГРИШКО Олимпик 5,40 19

Юниоры (на конец чемпионата меньше 20 лет)

Ср.оц. Игры 1. Ибраим КАНЕ Ворскла 14 игр 2. МАРКОС АНТОНИУ Шахтер 13 игр 3. Арсений БАТАГОВ Днепр-1 11 игр 4. Ростислав ЛЯХ Карпаты 10 игр 5. ВЕЛВЕС Львов 9 игр

Джокери* (не менее 3 матчей)

Ср.оц. Игры 1. Андрей ТОТОВИЦКИЙ Десна 7,17 4 2. Леван АРВЕЛАДЗЕ Десна 6,75 4 3. Йоонас ТАММ Десна 6,63 4 4. Михайло ПЕРОВИЧ Заря 6,17 3 Назарий РУСИН Динамо 6,17 3

* пришли в команду после 1 сентября 2019 года.