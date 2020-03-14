УАФ попросила игроков Днепра-1 и Мариуполя избежать нецензурной лексики

На предматчевом совещании официальных лиц и представителей команд СК «Днепр-1» и «Мариуполь» много внимания уделили последствиям введения в Украине карантина. Эта игра, как и другие в туре, состоится без зрителей.

При пустых трибунах во время телетрансляции будет особенно хорошо слышно все громкие разговоры игроков и тренеров, поэтому представители УАФ призвали воздержаться от нецензурной лексики. Также подробно обсудили процедуру приветствия команд. Решили, что игроки избегут рукопожатия, а коснутся друг друга локтями — так, как это было в недавних международных матчах.

«Днепр-1» выйдет на матч в синем, «Мариуполь» — в оранжевом. Вратари наденут салатный и серый свитеры.

Встреча на «Днепр-Арене» начнется в 17 часов. В прямом эфире ее будет транслировать телеканал «УНИАН».