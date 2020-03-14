УАФ попросила игроков Днепра-1 и Мариуполя избежать нецензурной лексики

Разговоры футболистов и тренеров будут особенно хорошо слышны при пустых трибунах

  • 14.03.2020 12:21
  • 729 просмотров
  • 3 комментария
УАФ попросила игроков Днепра-1 и Мариуполя избежать нецензурной лексики
© СК Днепр-1

На предматчевом совещании официальных лиц и представителей команд СК «Днепр-1» и «Мариуполь» много внимания уделили последствиям введения в Украине карантина. Эта игра, как и другие в туре, состоится без зрителей.

При пустых трибунах во время телетрансляции будет особенно хорошо слышно все громкие разговоры игроков и тренеров, поэтому представители УАФ призвали воздержаться от нецензурной лексики. Также подробно обсудили процедуру приветствия команд. Решили, что игроки избегут рукопожатия, а коснутся друг друга локтями — так, как это было в недавних международных матчах.

«Днепр-1» выйдет на матч в синем, «Мариуполь» — в оранжевом. Вратари наденут салатный и серый свитеры.

Встреча на «Днепр-Арене» начнется в 17 часов. В прямом эфире ее будет транслировать телеканал «УНИАН».

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Источник — СК Днепр-1

(4 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.03.2020 13:35
    0
    "Владимир Петрович вы задели мой голеностоп, извините Петр Сергеевич я буду осторожен в следующей раз."
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 14.03.2020 13:31
    0
    Александр Жаирс, 14.03.2020 13:05
    В единоборствах не подходить друг к другу ближе чем на полтора метра,на поле не плевать и вообще, безопасней играть в настольный футбол.
    А если серьёзно,то правильно будет приостановить чемпионат, как это делают во многих странах,чтоб не подвергать опасности не имеющих возможности избежать контакта футболистов,судей,тренеров и других участников матча.
    тогда уже надо приостановливать работу поликлиник, магазинов, общественного транспорта, коммунальных служб (энергосбыты там всякие, водоканалы), производственных предприятий... там контактов не меньше, чем у "участников матча"
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 14.03.2020 13:05
    0
    В единоборствах не подходить друг к другу ближе чем на полтора метра,на поле не плевать и вообще, безопасней играть в настольный футбол.
    А если серьёзно,то правильно будет приостановить чемпионат, как это делают во многих странах,чтоб не подвергать опасности не имеющих возможности избежать контакта футболистов,судей,тренеров и других участников матча.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.03.2020 13:35
    0
    "Владимир Петрович вы задели мой голеностоп, извините Петр Сергеевич я буду осторожен в следующей раз."
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 14.03.2020 13:31
    0
    Александр Жаирс, 14.03.2020 13:05
    В единоборствах не подходить друг к другу ближе чем на полтора метра,на поле не плевать и вообще, безопасней играть в настольный футбол.
    А если серьёзно,то правильно будет приостановить чемпионат, как это делают во многих странах,чтоб не подвергать опасности не имеющих возможности избежать контакта футболистов,судей,тренеров и других участников матча.
    тогда уже надо приостановливать работу поликлиник, магазинов, общественного транспорта, коммунальных служб (энергосбыты там всякие, водоканалы), производственных предприятий... там контактов не меньше, чем у "участников матча"
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 14.03.2020 13:05
    0
    В единоборствах не подходить друг к другу ближе чем на полтора метра,на поле не плевать и вообще, безопасней играть в настольный футбол.
    А если серьёзно,то правильно будет приостановить чемпионат, как это делают во многих странах,чтоб не подвергать опасности не имеющих возможности избежать контакта футболистов,судей,тренеров и других участников матча.
    Ссылка
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