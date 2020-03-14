Матч Минай — Динамо могут перенести в Ужгород

Домашний стадион «Миная» не соответствует требованиям

  • 14.03.2020 11:11
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Матч Минай — Динамо могут перенести в Ужгород
© ФК Минай

«Минай» может принять «Динамо» в Ужгороде в рамках полуфинала Кубка Украины.

Домашняя арена «Миная» не соответствует нормам поединков полуфинала турнира. Альтернатива — ужгородский стадион «Авангард». Во второй паре полуфиналистов «Мариуполь» сыграет с «Ворсклой».

Базовый день проведения матчей полуфинала Кубка Украины — 15 апреля. Финал будет запланирован на 13-е мая в Тернополе.

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Источник — ТК Футбол

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