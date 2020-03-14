«Шевченко нам понравился, но был слишком дорогим для Вест Хэма» - Реднапп

Известный английский тренер в очередной раз вспомнил историю несостоявшегося трансфера

  • 14.03.2020 10:05
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«Шевченко нам понравился, но был слишком дорогим для Вест Хэма» - Реднапп
© Twitter. Андрей Шевченко

Бывший наставник «Вест Хэма» Гарри Реднапп, который возглавлял команду с 1994 по 2001 год, рассказал, почему «молотобойцы» в 1994-м отказались от возможности подписать украинского форварда Андрея Шевченко.

«Нам поступил телефонный звонок от хороших ребят из Ист-Энда. Они вели бизнес в России и Украине. Нам сказали: «Мы можем привести вам пару игроков, очень хороших, чтобы вы могли на них посмотреть». Прибыли два футболиста, и у нас как раз была запланирована игра дубля против «Барнета». В ней Шевченко забил два мяча. Он нам понравился, но стоил что-то около миллиона фунтов. Помню, как сказал руководству, что это слишком дорого», - вспомнил Реднапп.

Напомним, в 1999 году «Динамо» продало Андрея Шевченко в «Милан», где тот стал настоящей звездой мирового футбола, за 25 миллионов долларов.

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Источник — Sky Sports

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