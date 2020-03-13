Олимпиакос – Вулверхэмптон – 1:1. Видео голов и обзор матча

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы греческий «Олимпиакос» дома сыграл вничью с английским «Вулверхэмптоном» со счетом 1:1.
Лучшие моменты матча Олимпиакос Пирей - Вулверхэмптон
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Вулверхэмптон).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эль Араби (Олимпиакос Пирей).
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Источник — Sport.ua
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