Колос U-19 — Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 13-го марта, юношеская команда «Динамо» проведет очередной матч в чемпионате U-19, сыграв на выезде с «Колосом».

Поединок пройдет на стадионе «Смена» в Белой Церкви и начнется в 13:00 по киевскому времени.