Колос U-19 — Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 13-го марта, юношеская команда «Динамо» проведет очередной матч в чемпионате U-19, сыграв на выезде с «Колосом».
Поединок пройдет на стадионе «Смена» в Белой Церкви и начнется в 13:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Динамо Киев
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